Son dakika: 1 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Covid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum... | Video
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Son dakika haberleri: İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ülkemizde de etkisini sürdürüyor. Son günlerde artan koronavirüs vaka ve vefat sayıları alınan tedbirlerle birlikte düşüşe geçerken, koronavirüs tablosunda hedeflenen seviyelere ulaşılması için 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma kararı alındı. Tam kapanmayla vaka ve vefat sayılarının düşmesi hedeflenirken, Sağlık Bakanlığı 1 Mayıs'a ait koronavirüs verilerini paylaştı. İşte Covid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...