Video Haber SON DAKİKA! 1 Mayıs’ı kana bulayacaklardı! Mersin'de PKK operasyonu | Video
SON DAKİKA! 1 Mayıs’ı kana bulayacaklardı! Mersin'de PKK operasyonu | Video

SON DAKİKA! 1 Mayıs’ı kana bulayacaklardı! Mersin'de PKK operasyonu | Video

29.04.2022 | 09:05

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Mersin'de, terör örgütleri PKK/KCK ve TKP/Kıvılcım üyesi oldukları iddia edilen 12 zanlının yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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