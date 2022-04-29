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SON DAKİKA! 1 Mayıs’ı kana bulayacaklardı! Mersin'de PKK operasyonu | Video 29.04.2022 | 09:05
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Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan'a geldi | Video 28.04.2022 | 22:41
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Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan'a geldi | Video 28.04.2022 | 22:22
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Son dakika: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de şiddetli patlama! | Video 28.04.2022 | 21:10
00:35
Kayseri'de tarihi eser operasyonu: 80 tarihi eser ele geçirildi! | Video 28.04.2022 | 21:09
02:27
Bakan Kurum, Marmaris’te yangın konutlarını inceledi | Video 28.04.2022 | 20:53
05:26
Bakan Çavuşoğlu, Panama Devlet Başkanı Cortizo ile görüştü | Video 28.04.2022 | 20:24
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Engin Ardıç | Siz okuyacaksınız da memlekete hayır gelecek 28.04.2022 | 15:53
02:55
Haşmet Babaoğlu | Haritalar değişecek 28.04.2022 | 15:50
03:55
Mahmut Övür | 28 Şubat İttifakı şaşırtmadı 28.04.2022 | 15:47
02:52
04:50
Salih Tuna | O Salih Tuna bizim için kitap yazmış 28.04.2022 | 14:30
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Mehmet Barlas | Rusya'dan enerji krizi yaratacak hamle 28.04.2022 | 14:28
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SON DAKİKA! Putin'den Başkan Erdoğan'a takas teşekkürü | Video 28.04.2022 | 13:46
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SON DAKİKA! MSB bu görüntülerle açıkladı "12 terörist etkisiz" | Video 28.04.2022 | 10:26
Mersin'de, terör örgütleri PKK/KCK ve TKP/Kıvılcım üyesi oldukları iddia edilen 12 zanlının yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.