Son dakika: 1 Ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı, 1 Ocak'a ilişkin koronavirüs tablosunu paylaştı. Bakan Koca, "MASKE. Omicron varyantının oluşturduğu tehlike ve virüsün yayılmasına karşı, salgının ilk aylarındaki ciddiyetimize dönmek zorundayız. Maske, gelişigüzel takılmak yerine, ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde kullanılmalıdır. Sosyal mesafe kuralına daha çok dikkat edilmelidir." dedi. İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...