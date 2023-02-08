SON DAKİKA | 10 ilde OHAL kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı | Video
Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilde bugün saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
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