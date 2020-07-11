Son dakika! 11 Temmuz koronavirüs rakamları belli oldu. Bakan Koca vaka sayısı düşen illeri açıkladı | Video

Türkiye'de son 24 saatte 1016 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 211 bin 981, can kaybı 5 bin 344 oldu. Sağlık Bakanı Koca "Son üç günde vaka sayılarında en çok düşüş olan 7 ilimiz: Kars, Çanakkale, Bartın, Artvin, Ardahan, Kütahya ve Yalova. Türkiye genelinde vakaların pnömoniye dönme oranı azalıyor. Vaka sayılarındaki artış ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyuma bağlı." açıklamasında bulundu.