Son dakika: 12-18 Haziran illere göre haftalık vaka sayısını açıklandı! Üç büyükşehirde son durum | Video

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Haziran illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca paylaşımında, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da normalleşmeye engel değil. Aşı ile bitecek." dedi.