Video Haber Son dakika! 13 Temmuz koronavirüs rakamları açıklandı! Bakan Koca'dan uyarı | Video

Son dakika! 13 Temmuz koronavirüs rakamları açıklandı! Bakan Koca'dan uyarı | Video

Son dakika! 13 Temmuz koronavirüs rakamları açıklandı! Bakan Koca'dan uyarı | Video
13.07.2020 | 20:14

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 46 bin 492 testten 1008'i pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 19 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 382 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 195 bin 671'e yükseldi.

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Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 46 bin 492 test yapıldı, 1008 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybederken 1156 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 4 milyon 21 bin 947, toplam vaka sayısı 214 bin 1, toplam vefat sayısı 5 bin 382, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1223, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 402, toplam iyileşen hasta sayısı 195 bin 671 oldu.

'COVID-19'A KARŞI HER GÜNÜMÜZ BİR SINAV'

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "En çok vaka görülen 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var. Ortalama 1 hafta önceki verilere göre, vaka sayısında 1000'in altına inmekte kararlıyız. COVID-19'a karşı her günümüz bir sınav" dedi.

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