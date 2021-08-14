Son dakika: 14 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı! İşte güncel Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları | Video

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 14 Ağustos'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. Vaka sayıları düne göre düşüş gösterdi ve 19 bin 949 oldu. Vefat sayısı ise 145 olarak kayıtlara geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün de uyarılarına devam etti. Koca, "Vaka sayılarındaki artışı kontrol etmek için yüksek aşılanma oranını elde etmek ve tedbirlere uymak zorundayız" ifadelerine yer verdi. Öte yandan aşılamada yüzde 75 oranını yakalayan Bolu da mavi kategoriye geçen iller arasında yer aldı.