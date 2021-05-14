SON DAKİKA | 14 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu | Video
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Son Dakika Haberi... Türkiye'de artan vakalar sonrası 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma kararı alınırken, bu karar etkisini kısa sürede gösterdi. Rekor seviyelerde olan koronavirüs vaka sayıları kısa sürede düşüşe geçti ve 15 binin altına geriledi. Ağır hasta sayısı ve vefat sayısında da gözle görülür bir düşüş gözlemlenirken, tablodaki gerilemenin kapanmanın sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Sağlık Bakanlığı 14 Mayıs'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. İşte tablodaki güncel vaka ve vefat sayıları...