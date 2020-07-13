Son Dakika: 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimine ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video
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Son Dakika Haberi... 15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girşimi gecesi Atatürk Havalimanı'nda yaşananlara ait yeni flaş görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde vatandaşların ve Atatürk Havalimanı çalışanlarının FETÖ'cü hain darbecilere hayatları pahasına direnişleri görülüyor.