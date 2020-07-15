Son Dakika: 15 Temmuz Gazisi'nden gözleri yaşartan sözler "Bir kez değil bin kez" | Video
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Son Dakika Haberi... 15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişimine direnirken kolunu kaybeden 15 Temmuz Gazisi Üzeyir Civan, canlı yayında; yeniden benzer bir olayın olması durumunda aynı şeyleri yapmaktan çekinmeyeceğini söyledi. 15 Temmuz Gazisi Üzeyir Civan "Bir kez değil bin kez olsa yine giderim... Yine giderim, yine giderim... Bin kolum olsa, yine seve seve binini de feda ederim" sözleriyle vatan için mücadeleye hazır olduğunu belirtti.