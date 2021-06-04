Son dakika! 1.700 kişilik katliamın faili DEAŞ'lı terörist böyle yakalandı | Video

Bolu’da, İnterpol tarafından aranan ve bin 700 kişinin öldürüldüğü Spyker Katliamı’nın faillerinden DEAŞ’lı terörist Arkan Taha Ahmad şafak operasyonuyla yakalanarak adliyeye sevk edildi. DEAŞ'lı teröristin operasyon anları film sahnelerini aratmadı.