Video Haber SON DAKİKA: 18 Haziran koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video

SON DAKİKA: 18 Haziran koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video

SON DAKİKA: 18 Haziran koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video
18.06.2021 | 19:38

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SON DAKİKA: 18 Haziran koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 03:06
SON DAKİKA: 18 Haziran koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 18.06.2021 | 19:38
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Son Dakika Haberi... Çin'in Vuhan kentinden yayılan koronavirüs salgını Türkiye'de ilk olarak 11 Mart 2020 tarihinde görüldü. Salgın birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de etkisini hala sürdürüyor. Özellikle nisan ayında rekor seviyelere ulaşan vaka ve vefat sayıları yetkilileri yeni önlemler almaya itmişti. Bu kapsamda, 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanırken, alınan tedbir kararları kısa sürede etkisini gösterdi ve veriler ciddi şekilde azaldı. Uzun bir süredir 10 binin altında seyreden vaka sayılar geçen günlerde biraz artış gösterse de dün tekrardan düşüş eğilimine girdi. Dün vaka sayısı 5 bin 904 olarak kayıtlara geçerken, Sağlık Bakanlığı 18 Haziran'a ilişkin güncel koronavirüs tablosunu paylaştı. İşte vaka ve vefat sayılarında son durum...

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