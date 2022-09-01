Video Haber SON DAKİKA! 1'i turuncu kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi | Video
SON DAKİKA! 1'i turuncu kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi | Video

SON DAKİKA! 1'i turuncu kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi | Video

01.09.2022 | 19:25

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İçişleri Bakanlığı koordinesinde Eren Abluka operasyonu kapsamında, BTÖ mensupları ile çıkan silahlı çatışmada, 1'i bölge sorumlusu turuncu kategoride olmak üzere 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bakan Soylu, sosyal medya hesabından örgüt mensuplarına çağrıda bulunarak teslim olmalarını istedi.

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