Son dakika... 2 Eylül koronavirüs verileri belli oldu! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu | Video
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Son dakika haberi! Sağlık Bakanlığı 2 Eylül'e ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 496 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Vefat sayısı ise 283 olara kayıtlara geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı uyarıda aşının önemine dikkat çekti. Koca, "%78’imiz tek, %60’ımız 2 doz aşı olmuş durumdayız. Son 4 haftada vaka artışları özellikle aşı olmamış kişilerden kaynaklanıyor. Aktif vakaların %81’i, hastaneye yatanlarınsa yaklaşık %90’ı aşısı tam olmayan kişiler. Kayıpların sadece %10’a yakını tam aşılı." dedi.