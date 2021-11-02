SON DAKİKA: 2 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video
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Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı 2 Kasım'a ilişkin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "18 yaş ve üstü nüfusta birinci doz aşı oranımız %90’a yakın. İkinci doz oranımız %79 seviyesinde. İkisi arasında 11 puan fark var. Bu farkı kapatmalıyız. Aşının süreci stabil hale getirdiği ve can kayıplarını azalttığından şüphemiz yok. Fakat tek doz, sonuç almak için yetersiz!" dedi. İşte Türkiye'deki güncel koronavirüs vaka ve vefat sayıları...