Video Haber SON DAKİKA: 2 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video
SON DAKİKA: 2 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video

SON DAKİKA: 2 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video

02.11.2021 | 22:06

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SON DAKİKA: 2 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 01:50
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Son dakika haberleri: Çiftlik Bank davasında yeni gelişme! 2 numaralı sanık Fatih Aydın Türkiye’ye getirildi | Video 05:16
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Son dakika haberleri: Çiftlik Bank davasında yeni gelişme! 2 numaralı sanık Fatih Aydın Türkiye’ye getirildi | Video 03:21
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Kayseri’de DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı | Video 01:42
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Jandarma Genel Komutanlığı’na yuvalanan 100 FETÖ şüphelisine gözaltı | Video 00:16
Jandarma Genel Komutanlığı’na yuvalanan 100 FETÖ şüphelisine gözaltı | Video 02.11.2021 | 10:41
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Diyarbakır'da FETÖ'ye izdivaç operasyonunda 8 şüpheli yakalandı 02.11.2021 | 09:53
Konya’da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı | Video 00:34
Konya’da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı | Video 02.11.2021 | 10:27
ABD savaş gemisi İstanbul Sarayburnu’nda demirledi 02:12
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Terör örgütü PKK elebaşı Mustafa Karasu’dan CHP’ye tezkere övgüsü: Hayırlı bir iş yaptılar 00:26
Terör örgütü PKK elebaşı Mustafa Karasu'dan CHP'ye tezkere övgüsü: Hayırlı bir iş yaptılar 02.11.2021 | 08:54
PKK elebaşı Duran Kalkan’dan ’Avrupa’ itirafı: ’Bize çatışmayı kesmeyin’ dedi | Video 04:19
PKK elebaşı Duran Kalkan'dan 'Avrupa' itirafı: 'Bize çatışmayı kesmeyin' dedi | Video 01.11.2021 | 23:49
Meksika’da Ölüler Günü’nde bir adam 20 metre yükseklikten yere çakıldı | Video 01:33
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Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı 2 Kasım'a ilişkin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "18 yaş ve üstü nüfusta birinci doz aşı oranımız %90’a yakın. İkinci doz oranımız %79 seviyesinde. İkisi arasında 11 puan fark var. Bu farkı kapatmalıyız. Aşının süreci stabil hale getirdiği ve can kayıplarını azalttığından şüphemiz yok. Fakat tek doz, sonuç almak için yetersiz!" dedi. İşte Türkiye'deki güncel koronavirüs vaka ve vefat sayıları...

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