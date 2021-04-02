Son dakika: 2 Nisan koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandı! İşte Kovid-19 verilerinde son durum | Video
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Son dakika haberleri... Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken, mutasyon oranının artması da, virüsün yayılma süresini artırdı. Türkiye'de de açıklanan risk haritasına göre, 58 ilimiz çok yüksek seviyede. Alınan yeni tedbirlerle, virüsün önüne geçmeye çalışılırken, Sağlık Bakanlığı da 2 Nisan koronavirüs verilerini son dakika olarak açıkladı. İşte Koronavirüs tablosunda son durum.