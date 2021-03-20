Son dakika: 20 Mart koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandı! İşte Kovid-19 tablosunda son durum | Video

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı, 20 Mart koronavirüs verilerini "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 190 bin 129 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 61 kişinin testi pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1538 oldu, 18 bin 815 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 807 bin 572'ye yükseldi.