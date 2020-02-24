Son dakika! 2020 yılı turizmde rekorla başladı | Video
Son dakika haberi... 2020 yılının ilk ayında yabancı uyruklu kişi giriş sayısı yüzde 16,11 artışla toplamda 1.8 milyon kişi oldu.
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