SON DAKİKA: 2022 Asgari Ücret hesabı nasıl olacak? Canlı yayında 2022 Asgari Ücret zammı açıklaması: Yüzde kaç bekleniyor?

Son dakika haberleri... 2022 yılı asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 2022 yılında asgari ücret brüt, net ne kadar olacak? Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem, canlı yayında; 2022 yılı muhtemel asgari ücret zammı oranını açıkladı...