Son dakika: 21 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum... | Video
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Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı 21 Ekim'e ilişkin koronavirüs tablosunu paylaştı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "DURUM DEĞERLENDİRMESİ, 1 Vakaların yaş ortalaması düştü. Artık yarıya yakını 30 yaş altında. Aşılama sonucunda hastane kapasitemiz zorlanmıyor. Yoğun bakım üniteleri ile servislerde yatan Covid-19 hastalarının çoğunluğunu halen yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar oluşturuyor" dedi. İşte Türkiye'deki güncel koronavirüs vaka ve vefat sayıları...