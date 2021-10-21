Son dakika: 21 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum... | Video

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı 21 Ekim'e ilişkin koronavirüs tablosunu paylaştı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "DURUM DEĞERLENDİRMESİ, 1 Vakaların yaş ortalaması düştü. Artık yarıya yakını 30 yaş altında. Aşılama sonucunda hastane kapasitemiz zorlanmıyor. Yoğun bakım üniteleri ile servislerde yatan Covid-19 hastalarının çoğunluğunu halen yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar oluşturuyor" dedi. İşte Türkiye'deki güncel koronavirüs vaka ve vefat sayıları...