Son dakika: 22 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:36
Grevdeki işçiler CHP ilçe binasını işgal etti | Video 22.12.2021 | 20:51
03:15
00:40
Halk Ekmek’te gerçekler ortaya çıkıyor | Video 22.12.2021 | 18:50
00:24
02:50
02:24
Kuyumcu soygunu kamerada | Video 22.12.2021 | 17:49
00:38
TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Başbakanı Brnabiç ile görüştü | Video 22.12.2021 | 16:19
03:24
Engin Ardıç | Ekonomiyi ideolojiye kurban edenler 22.12.2021 | 15:24
05:55
Yavuz Donat | Keçiören’de pazar ekonomisi 22.12.2021 | 15:21
03:56
Hilal Kaplan | Ne oldu iktisat bilimi kurallarınıza? 22.12.2021 | 15:18
00:40
İBB Halk Ekmek büfelerinde ekmek sıkıntısı | Video 22.12.2021 | 15:13
13:22
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan TURKOVAC açıklaması 22.12.2021 | 14:32
01:18
DEAŞ'ın öldürülen elebaşının sağ koluna hapis cezası | Video 22.12.2021 | 14:16
15:52
13:38
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan "Ekonomimize tuzaklar kuruldu" 22.12.2021 | 12:43
02:13
Mehmet Barlas | Tayyip Erdoğan’sız Türkiye olmaz 22.12.2021 | 11:31
00:28
Zehir tacirlerine, seri operasyonlar: 4 şüpheli tutuklandı 22.12.2021 | 11:23
01:04
Güvenlik kamerasına yakalanmamak için çuval giydi 22.12.2021 | 11:18
00:56
02:37
Dolar kurundaki sert düşüş sonrası otomobil fiyatları güncellendi! | Video 21.12.2021 | 19:16
Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı 22 Aralık koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 352 bin 438 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 95 kişinin testi pozitif çıktı, 179 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Salgının seyrini aşı değiştirdi. Artık kendi aşımız kendi gücümüz var. Tukovac milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bize düşen bir an evvel hatırlatma dozunu olmak ve tedbirlere uymak. Birlikte salgını gündem olmaktan çıkaracağız." dedi. İşte Türkiye'deki güncel koronavirüs vaka ve vefat sayıları...