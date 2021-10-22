Son dakika: 22 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum... | Video

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı 22 Ekim'e ilişkin koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 28 bin 192 koronavirüs vakası tespit edildi. Vefat sayısı 228 olarak kayıtlara geçerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir aylık verileri paylaşarak yaş dağılımı yaptı. Koca, yaptığı açıklamada "1 ayın verilerine göre; yeni vakaların %1,38’i 0-4 yaş, %4,86’sı 5-9 yaş, %16,24’ü 10-14 yaş, %12,94’ü 15-19 yaş grubundan. Buna göre, 19 yaş ve altının vakalar içindeki oranı %35,42. Fakat virüs, bu grupta genel olarak soruna yol açmıyor. Büyüklerimiz dikkatli olmalı." dedi. İşte Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat sayıları...