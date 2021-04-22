SON DAKİKA! 22 Nisan Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandı! | Video

Son Dakika Haberi... Çin'den tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de artışa geçti. Kabine Toplantısı'nda alınan kararların ardından aşağı yönlü seyre geçen vaka ve ağır hasta sayıları dün yine artış gösterdi. Yaşanan artış yetkilileri ve vatandaşları tedirgin etti. Sağlık Bakanlığı 22 Nisan güncel koronavirüs verilerini paylaştı. İşte vaka ve vefat sayılarında son durum...