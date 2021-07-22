Son dakika: 22 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum | Video
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Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 22 Temmuz'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. Bugün Türkiye'de 214 bin 196 koronavirüs testi yapılırken, vaka sayısı 9 bin 586, vefat sayısı ise 52 olarak kayıtlara geçti. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 5 bin 93 vatandaşımız ise sağlığına kavuştu. Öte yandan Sağlık Bakanlığı, haftalık koronavirüs tablosunu da güncelledi. Buna göre Türkiye'de 10-16 Temmuz tarihleri arasında 1 milyon 608 bin 670 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 43 bin 609 olarak kayıtlara geçerken, hasta sayısı da 3 bin 748 oldu. Vefat edenlerin sayısı ise 295 oldu.