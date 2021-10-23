Son dakika: 23 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum... | Video
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Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 23 Ekim güncel koronavirüs tablosunu paylaştı.Türkiye'de son 24 saatte 26 bin 217 koronavirüs vakası tespit edildi. Vefat sayısı ise 217 olarak kayıtlara geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Günlük vaka sayılarının 28-30 Bin civarında olduğu son döneme ait veriler, her 1.000 vakadan ortalama 4,2’sinin yatırılarak tedaviye ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Hastalarda zatürre oranı yine bu dönemde %4,2. Vaka sayısına kıyasla ağır hasta oranımız binde 6,6." ifadelerine yer verdi. İşte Türkiye'deki koronavirüs vaka ve vefat sayıları...