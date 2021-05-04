SON DAKİKA: 24-30 Nisan illere göre haftalık Covid-19 vaka sayıları açıklandı! İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum | Video

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Nisan illere göre haftalık vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca paylaşımında, "İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte bulabilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar bu haritayı her gecen gün daha iyi bir tabloya çevirecek." ifadelerini kullandı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka haritasında İstanbul zirvede yer aldı. Peki İzmir ve Ankara'da son durum ne? İşte il il haftalık vaka sayıları...