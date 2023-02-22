Son dakika! 248. saatte kurtarılan Aleyna Ölmez: Başkan Erdoğan'ın ziyareti iyi hissettirdi | Video
Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 248. saatte Kahramanmaraş'ta enkazdan çıkarılan Aleyna Ölmez'i ziyaret etti. Başkan Erdoğan, Aleyna ile birlikte 5 hastanın daha durumu hakkında bilgi aldı. Erdoğan, 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, enkazdan çıkarılınca telefonda görüşerek, "geçmiş olsun" dileklerini iletip ziyaret edeceğini söylemişti. Aleyna, Başkan Erdoğan'ın ziyaretinin kendisine iyi hissettirdiğini ve gurur duyduğunu söyledi.
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