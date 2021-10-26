Son dakika: 26 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum... | Video

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı 26 Ekim'e ilişkin koroanvirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 643 koronavirüs vakası tespit edildi. Vefat sayısı 215 olarak kayıtlara geçerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kronik hastalığı olan vatandaşları uyardı. Bakan Koca, "Covid-19, kronik hastalıklarla bir araya geldiğinde ağır geçirilmesi ihtimali artıyor. Aşı bu ihtimale karşı tabloyu büyük oranda değiştiriyor. Kronik hastalığınız varsa aşı konusunda özenli olun. İstenilen sonucun dozlar tam olduğunda alındığını unutmayın." dedi. İşte Türkiye'deki gücel vaka ve vefat sayıları...