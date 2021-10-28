Son dakika: 28 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum... | Video
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Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı 28 Ekim'e ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 580 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 528 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, "Hastalığı ağır geçirenlerden 229 kişi hayatını kaybetti. İkinci doz aşı oranı %75’in altında olan 42 ilimizde aşılanma düşük hızla ilerliyor. Aşının riski azalttığını biliyoruz. Aşınızı bir an önce yaptırın." dedi. İşte Türkiye'deki güncel koronavirüs vaka ve vefat sayıları...