Son dakika: 29 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video
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Son dakika haberi! Sağlık Bakanlığı 29 Ağustos koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 17 bin 332 koronavirüs vakası tespit edildi. Vefat sayısı 255 olurken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplum bağışıklığı için uyarılarda bulundu. Bakan Koca, "Yeni vaka sayımız 17.332. “Bu bir salgın. İster istemez hastalığa yakalanan olur.” demek hiç mümkün mü? Yeni vefat sayımız 255. Bu ölümleri önceki vakalar hazırlıyor. Toplum bağışıklığına kadar yapılacak iki şey var: Aşı olmak, tedbirlere uymak!" ifadelerine yer verdi.