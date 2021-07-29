Video Haber SON DAKİKA | 29 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video

SON DAKİKA | 29 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video

SON DAKİKA | 29 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video
29.07.2021 | 20:38

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SON DAKİKA | 29 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 03:26
SON DAKİKA | 29 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 29.07.2021 | 20:38
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Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 29 Temmuz'a ilişkin koronavirüs verilerini açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 22 bin 161 koronavirüs vakası tespit edildi. Vefat sayısı 60 olurken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarılarına devam etti. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Bugünkü vaka sayısı 22.161. Aşı olmadan tedbirlere uymadan salgında korunmak mümkün değil. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim" dedi. İşte Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat sayıları...

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