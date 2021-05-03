SON DAKİKA! 3 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Covid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum... | Video
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Son Dakika Haberi... Ülkemizde ilk olarak 11 Mart tarihinde görülen ve geçtiğimiz haftalarda rekor seviyelere çıkan koronavirüs salgını etkisini sürdürüyor. Kabine Toplantısı'nda alınan tam kapanma kararı 29 Nisan'da uygulamaya konulurken, bu süreç içerisinde vaka ve vefat sayılarının istenilen seviye gelmesi hedefleniyor. Kapanma kararın ardından kritik seviyelerde bulunan vaka sayıları hızla düşmeye başlarken, Sağlık Bakanlığı 3 Mayıs'a ait koronavirüs verilerini paylaştı. İşte güncel vaka ve vefat sayıları...