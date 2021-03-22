Son dakika! 35 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika açıklamasında bulunan Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı bölgesinde son 3 günde 35 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.



Milli Savunma Bakanlığı (MSB), resmi sosyal medya hesabından 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB tarafından yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Böylece Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından son 3 günde Barış Pınarı bölgesinde etkisiz hâle getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 35 oldu" ifadeleri kullanıldı.