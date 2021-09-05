Video Haber Son dakika: 4 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 tablosunda son durum... | Video

Son dakika: 4 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 tablosunda son durum... | Video

Son dakika: 4 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 tablosunda son durum... | Video
05.09.2021 | 00:02

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan, Eda Erdem ile telefonda görüştü: Ortaya koyduğunuz performans her türlü takdirin üstünde | Video 02:03
Başkan Erdoğan, Eda Erdem ile telefonda görüştü: Ortaya koyduğunuz performans her türlü takdirin üstünde | Video 05.09.2021 | 00:06
Son dakika: 4 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 tablosunda son durum... | Video 01:15
Son dakika: 4 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 tablosunda son durum... | Video 05.09.2021 | 00:02
Son dakika! Başkan Erdoğan’dan Akşener’e sert tepki: Zulüm 1453’te başladı diyenlerle nasıl birlikte oluyorsun? | Video 02:13
Son dakika! Başkan Erdoğan’dan Akşener'e sert tepki: "Zulüm 1453'te başladı" diyenlerle nasıl birlikte oluyorsun? | Video 04.09.2021 | 18:59
Son dakika! Başkan Erdoğan’dan Akşener’e sert tepki: Zulüm 1453’te başladı diyenlerle nasıl birlikte oluyorsun? | Video 35:33
Son dakika! Başkan Erdoğan’dan Akşener'e sert tepki: "Zulüm 1453'te başladı" diyenlerle nasıl birlikte oluyorsun? | Video 04.09.2021 | 18:57
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi açıldı! Başkan Erdoğan’dan önemli mesajlar 13:03
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi açıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar 04.09.2021 | 15:40
Türk Hava Kuvvetleri, NATO’ya ait uçağa havada yakıt ikmali yaptı 00:26
Türk Hava Kuvvetleri, NATO'ya ait uçağa havada yakıt ikmali yaptı 04.09.2021 | 14:55
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ’Salarha Tüneli’ni hizmete açtı: Rize’de 70 yıllık hayal gerçek oldu 37:58
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan 'Salarha Tüneli'ni hizmete açtı: Rize'de 70 yıllık hayal gerçek oldu 04.09.2021 | 14:29
Haşmet Babaoğlu | Cumartesi Notları: Adalet 03:11
Haşmet Babaoğlu | Cumartesi Notları: Adalet 04.09.2021 | 13:17
Hasan Basri Yalçın | Amerika okumaları 04:05
Hasan Basri Yalçın | Amerika okumaları 04.09.2021 | 13:15
Mehmet Barlas | Tanımadan Türkiye’ye çatmak akılsızlıktır 02:27
Mehmet Barlas | Tanımadan Türkiye’ye çatmak akılsızlıktır 04.09.2021 | 13:13
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Rize’de Alim Osman Yılmaz’ın cenaze namazına katıldı 09:00
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Rize'de Alim Osman Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı 04.09.2021 | 13:07
Engin Ardıç | Yarısı kendi evinin sahibi 02:44
Engin Ardıç | Yarısı kendi evinin sahibi 04.09.2021 | 12:05
SON DAKİKA: ’Üniversite kayıt’ için istenen belgeler belli oldu! Üniversitelere elektronik kayıt nasıl yapılacak? 8 Eylül’e kadar... 03:12
SON DAKİKA: 'Üniversite kayıt' için istenen belgeler belli oldu! Üniversitelere elektronik kayıt nasıl yapılacak? 8 Eylül'e kadar... 04.09.2021 | 10:34
Başkan Erdoğan Rize’de | Video 02:12
Başkan Erdoğan Rize'de | Video 03.09.2021 | 22:40
Türk Hava Kuvvetleri, Polonya semalarında eğitim uçuşlarını sürdürüyor | Video 00:38
Türk Hava Kuvvetleri, Polonya semalarında eğitim uçuşlarını sürdürüyor | Video 03.09.2021 | 21:41
Başkan Erdoğan’dan ’Diyarbakır Anneleri’ mesajı! | Video 01:38
Başkan Erdoğan'dan 'Diyarbakır Anneleri' mesajı! | Video 03.09.2021 | 21:36
MSB duyurdu! NATO, Polonya’daki 161’inci Jet Filo Komutanlığımız uçaklarına kalk emri verdi | Video 00:46
MSB duyurdu! NATO, Polonya'daki 161'inci Jet Filo Komutanlığımız uçaklarına kalk emri verdi | Video 03.09.2021 | 21:24
İstanbul Valiliği’nden Meral Akşener’in iddialarına yanıt: Gerçeği yansıtmıyor | Video 00:56
İstanbul Valiliği'nden Meral Akşener'in iddialarına yanıt: Gerçeği yansıtmıyor | Video 03.09.2021 | 20:16
3 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte vaka ve vefat sayısı | Video 01:18
3 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte vaka ve vefat sayısı | Video 03.09.2021 | 20:19
Sahil Güvenlik helikopterinden soluk kesen kurtarma operasyonu | Video 00:56
Sahil Güvenlik helikopterinden soluk kesen kurtarma operasyonu | Video 03.09.2021 | 19:54

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı, 4 Eylül koronavirüs verilerini internet sitesi üzerinden paylaştı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 33 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 19 bin 464 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yüz yüze eğitime kısa bir süre kala önemli mesajlar verdi, "Yeni vaka sayımız 20.033. Covid-19 sebebiyle bugünkü can kaybımız 278. İlk ve orta öğretimde okullar 6 Eylülde, devamında üniversiteler açılıyor. Örgün eğitimde 24 Milyondan fazla öğrencimiz var. Kesintisiz, yüz yüze eğitimde kararlıyız. Aşıda ve tedbirde aynı kararlılık olmalı!" ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA