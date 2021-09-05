Son dakika: 4 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 tablosunda son durum... | Video

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı, 4 Eylül koronavirüs verilerini internet sitesi üzerinden paylaştı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 33 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 19 bin 464 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yüz yüze eğitime kısa bir süre kala önemli mesajlar verdi, "Yeni vaka sayımız 20.033. Covid-19 sebebiyle bugünkü can kaybımız 278. İlk ve orta öğretimde okullar 6 Eylülde, devamında üniversiteler açılıyor. Örgün eğitimde 24 Milyondan fazla öğrencimiz var. Kesintisiz, yüz yüze eğitimde kararlıyız. Aşıda ve tedbirde aynı kararlılık olmalı!" ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...