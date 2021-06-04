Video Haber SON DAKİKA! 4 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum... | Video

SON DAKİKA! 4 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum... | Video

SON DAKİKA! 4 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum... | Video
04.06.2021 | 19:52

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Zonguldak'ta yeni tarihi doğalgaz rezervi müjdesini açıkladı 04:18
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Zonguldak'ta yeni tarihi doğalgaz rezervi müjdesini açıkladı 04.06.2021 | 20:33
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Karadeniz’de yeni doğalgaz keşfi... | Video 01:42
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Karadeniz’de yeni doğalgaz keşfi... | Video 04.06.2021 | 20:35
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan önemli açıklamalar | Video 05:18
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan önemli açıklamalar | Video 04.06.2021 | 20:23
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den önemli açıklamalar | Video 05:14
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den önemli açıklamalar | Video 04.06.2021 | 20:19
SON DAKİKA! 4 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum... | Video 03:33
SON DAKİKA! 4 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum... | Video 04.06.2021 | 19:52
Atların tutulduğu ahırlar görüntülendi | Video 00:42
Atların tutulduğu ahırlar görüntülendi | Video 04.06.2021 | 19:44
Başkan Erdoğan’dan yeni doğalgaz rezervi müjdesi açıklaması! Başkan Erdoğan’dan tarihi müjde... 04:31
Başkan Erdoğan’dan yeni doğalgaz rezervi müjdesi açıklaması! Başkan Erdoğan’dan tarihi müjde... 04.06.2021 | 18:58
SON DAKİKA HABERİ: FETÖ elebaşı Gülen’in yeğeni Selahaddin Gülen tutuklandı | Video 01:32
SON DAKİKA HABERİ: FETÖ elebaşı Gülen’in yeğeni Selahaddin Gülen tutuklandı | Video 04.06.2021 | 18:18
FSM Köprüsü'nde otomobil alev alev yandı | Video 02:29
FSM Köprüsü'nde otomobil alev alev yandı | Video 04.06.2021 | 18:09
SON DAKİKA HABERİ: FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni tutuklandı | Video 00:25
SON DAKİKA HABERİ: FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni tutuklandı | Video 04.06.2021 | 17:47
SON DAKİKA! Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde araç yanıyor | Video 03:05
SON DAKİKA! Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde araç yanıyor | Video 04.06.2021 | 17:46
Başkan Erdoğan'dan Zonguldak'ta fabrika açılışında önemli açıklamalar 18:16
Başkan Erdoğan'dan Zonguldak'ta fabrika açılışında önemli açıklamalar 04.06.2021 | 17:19
Hıncal Uluç | ‘Sıkıntı yok abi! Cezamız neyse öderiz!..’ 02:16
Hıncal Uluç | ‘Sıkıntı yok abi! Cezamız neyse öderiz!..’ 04.06.2021 | 15:41
Başkan Erdoğan: TSK dünyanın en donanımlı ordularından biridir | Video 05:09
Başkan Erdoğan: "TSK dünyanın en donanımlı ordularından biridir" | Video 04.06.2021 | 15:24
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizkurdu 2021 Tatbikatı'na canlı bağlantı ile katıldı 02:57
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizkurdu 2021 Tatbikatı'na canlı bağlantı ile katıldı 04.06.2021 | 15:20
Uzun Mehmet Camii dualarla ibadete açıldı | Video 06:50
Uzun Mehmet Camii dualarla ibadete açıldı | Video 04.06.2021 | 15:06
Uzun Mehmet Camii ibadete açıldı. Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama Zonguldak müjdelerin merkezi oldu | Video 14:08
Uzun Mehmet Camii ibadete açıldı. Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama "Zonguldak müjdelerin merkezi oldu" | Video 04.06.2021 | 14:56
Yavuz Donat | Virüsü yenen Başkan 05:34
Yavuz Donat | Virüsü yenen Başkan 04.06.2021 | 14:32
Mahmut Övür | Bir kasetle CHP’ye diz çöktürenler 04:03
Mahmut Övür | Bir kasetle CHP’ye diz çöktürenler 04.06.2021 | 14:29
Terör örgütünün sözde Bitlis sorumlusu Eriş Garzan kod adlı Hikmet Gezici isimli terörist etkisiz hale getirildi 00:05
Terör örgütünün sözde Bitlis sorumlusu Eriş Garzan kod adlı Hikmet Gezici isimli terörist etkisiz hale getirildi 04.06.2021 | 10:14

Son Dakika Haberi... Çin'in Vuhan kentinden yayılmaya başlayan koronavirüs salgını kısa sürede sınırlarını aşmış ve birçok ülkede görülmüştü. Ülkemizde ilk olarak 11 Mart 2020 tarihinde görülen koronavirüs salgını etkisini hala sürdürürken, vaka ve vefat sayıları nisan ayında rekor seviyelere yükselmişti. Kabine Toplantısı'nda 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma kararı alınırken, vaka sayıları bu karardan sonra kademeli olarak geriledi ve 10 binin altına düştü. Dün ülkemizde 6 bin 602 koronavirüs vakası görülürken, Sağlık Bakanlığı 4 Haziran'a ilişkin koronavirüs tablosunu paylaştı. İşte Türkiye'de güncel vaka ve vefat sayıları...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA