SON DAKİKA! 4 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum... | Video

Son Dakika Haberi... Çin'in Vuhan kentinden yayılmaya başlayan koronavirüs salgını kısa sürede sınırlarını aşmış ve birçok ülkede görülmüştü. Ülkemizde ilk olarak 11 Mart 2020 tarihinde görülen koronavirüs salgını etkisini hala sürdürürken, vaka ve vefat sayıları nisan ayında rekor seviyelere yükselmişti. Kabine Toplantısı'nda 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma kararı alınırken, vaka sayıları bu karardan sonra kademeli olarak geriledi ve 10 binin altına düştü. Dün ülkemizde 6 bin 602 koronavirüs vakası görülürken, Sağlık Bakanlığı 4 Haziran'a ilişkin koronavirüs tablosunu paylaştı. İşte Türkiye'de güncel vaka ve vefat sayıları...