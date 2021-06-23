Son dakika: 4 PKK'lı terörist daha teslim oldu | Video
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Son dakika habrerleri: Terör örgütü PKK'dan kaçan 4 terörist daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu.