Son dakika: 4. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi! Boşanmış eşe karşı işlenen suçların da cezası artacak | Video

Son dakika haberleri: Kamuoyunda 4. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Böylece eşe karşı işlenen suçlarda cezayı artırıcı nedenler, boşanılan eşi de kapsayacak. İşte son dakika haberinin ayrıntılar...