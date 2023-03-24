Video Haber Son Dakika: 45 bin öğretmen atamasında tarih belli oldu | Video
Son Dakika: 45 bin öğretmen atamasında tarih belli oldu | Video

Son Dakika: 45 bin öğretmen atamasında tarih belli oldu | Video

24.03.2023 | 09:44

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 45 bin öğretmen atamasında tarih 8 Mayıs olarak açıklandı.

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