Son dakika: 5 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 tablosunda son durum... Bakan Koca'dan 'Okul' uyarısı | Video
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Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı 5 Eylül'e ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 391 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Vefat sayısı ise 269 oldu. İyileşen sayısı 24 bin 289 olurken günler sonra iyileşen sayısı vaka sayısının üzerine çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Yeni vaka sayımız 19.391. Covid-19 sebebiyle bugünkü can kaybımız 269. Okullar yarın açılıyor. Yedi yaşındaki çocuklarımız sınıflarında maskeli olacak. Hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Nihai çözüm, aşı! Aşılarımızı hemen yaptıralım. Tedbirlerde çocuklarımız kadar hassas olalım." dedi.