Video Haber Son dakika! 6 Ağustos koronavirüs rakamları açıklandı. 1153 yeni vaka! | Video

Son dakika! 6 Ağustos koronavirüs rakamları açıklandı. 1153 yeni vaka! | Video

Son dakika! 6 Ağustos koronavirüs rakamları açıklandı. 1153 yeni vaka! | Video
06.08.2020 | 20:50

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 54 bin 494 testten 1153'ü pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 14 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 798 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 220 bin 546'ya yükseldi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 54 bin 494 test yapıldı, 1153 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybederken, bin 40 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 5 milyon 81 bin 802, toplam hasta sayısı 237 bin 265, toplam vefat sayısı 5 bin 798, hastalarda zatürre oranı yüzde 8,3, ağır hasta sayısı 580, toplam iyileşen hasta sayısı 220 bin 546 oldu.

'İYİ HABERLERE SADECE SIKI TEDBİRLER DAYANAK OLABİLİR'
Bakan Koca verilere ilişkin, "Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az. Fakat bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor. İyi haberlere sadece sıkı tedbirler dayanak olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

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