Video Haber Son dakika! 6 PKK/YPG'li terörist öldürüldü | Video

Son dakika! 6 PKK/YPG'li terörist öldürüldü | Video

Son dakika! 6 PKK/YPG'li terörist öldürüldü | Video
27.07.2021 | 11:57

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Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG’li terörist saldırıyı gerçekleştiremeden yok edildi. MSB'den konuya ilişkin açıklama yapıldı.

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