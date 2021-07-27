Son dakika! 6 PKK/YPG'li terörist öldürüldü | Video
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Son dakika! 6 PKK/YPG'li terörist öldürüldü | Video 27.07.2021 | 11:57
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Şehit Uzman Çavuş Halil Çelebi memleketine uğurlandı 27.07.2021 | 09:41
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MSB duyurdu: Kırıkkale’ye şehit ateşi düştü! | Video 27.07.2021 | 00:05
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Irak’ta Haşdi Şabi’ye ait silah ve mühimmat deposuna SİHA saldırısı | Video 26.07.2021 | 20:39
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İngiltere, Prens Harry'nin yeni kitabını konuşuyor | Video 26.07.2021 | 17:46
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Haşmet Babaoğlu | Foncular dayanışıyor 26.07.2021 | 16:31
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Milli Savunma Bakanı Akar'dan 2. Ordu Komuta noktasında inceleme 26.07.2021 | 14:12
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG’li terörist saldırıyı gerçekleştiremeden yok edildi. MSB'den konuya ilişkin açıklama yapıldı.