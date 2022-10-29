Video Haber SON DAKİKA: 60 yıllık hayal gerçek oldu! Yerli otomobil TOGG banttan indi: Başkan Erdoğan TOGG Gemlik Kampüsü'nde... | Video
SON DAKİKA: 60 yıllık hayal gerçek oldu! Yerli otomobil TOGG banttan indi: Başkan Erdoğan TOGG Gemlik Kampüsü'nde... | Video

SON DAKİKA: 60 yıllık hayal gerçek oldu! Yerli otomobil TOGG banttan indi: Başkan Erdoğan TOGG Gemlik Kampüsü'nde... | Video

29.10.2022 | 19:18

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SON DAKİKA: 60 yıllık hayal gerçek oldu! Yerli otomobil TOGG banttan indi: Başkan Erdoğan TOGG Gemlik Kampüsü'nde... | Video 29.10.2022 | 19:18
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Son dakika haberleri: Türkiye'nin 'Devrim' ile başlayan hayali sonunda gerçek oldu. 18 Temmuz 2020'de ilk temeli atılan Gemlik TOGG Fabrikası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün açılıyor. 8 yılda 1 milyon aracın üretilmesi hedeflenirken, taşeron firmalarla birlikte yaklaşık 30 kişi istihdam edilecek. Öte yandan TOGG Gemlik Kampüsü'ndeki açılış törenine katılan Başkan Erdoğan, montaj hattından inen ilk Togg'un direksiyon koltuğuna geçerek sahneye kadar Togg ile geldi. Başkan Erdoğan hatıra fotoğrafı çekiminin ardından açıklamalalarda bulunuyor.

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