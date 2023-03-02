Son Dakika: 6'lı masa toplantısı sona erdi! | Video
6'lı masa adayı kim olacak? Daha önce 11 kez bir araya gelen ancak bir aday belirleyemeyen 6'lı koalisyon bugün 12. toplantısını gerçekleştirdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde yapılan toplantıda Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusu görüşüldü. Toplantı sonrası yazılı bir açıklama yapılırken, 6 Mart Pazartesi günü yine Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir toplantı daha yapılması kararlaştırıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:49
Son Dakika: 6'lı masa toplantısı sona erdi! | Video 02.03.2023 | 20:34
09:07
6’lı koalisyon adayı pazartesi açıklıyor | Video 02.03.2023 | 20:17
03:58
01:34
Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor | Video 02.03.2023 | 18:21
01:59
Soba patladı, facianın eşiğinden dönüldü | Video 02.03.2023 | 17:55
01:09
14:52
Bakan Kurum: "12 bin 781 konutun yapım aşamasını başlattık" | Video 02.03.2023 | 14:49
05:00
13:58
01:26
00:59
00:53
13 milyon bandrolsüz makaron ele geçirildi | Video 02.03.2023 | 01:09
03:54
Kylian Mbappe'den "Omuz Omuza" kampanyasına destek | Video 02.03.2023 | 00:38
00:59
Büyükçekmece'de alev topuna dönen otomobil kamerada | Video 02.03.2023 | 00:29
00:18
Yunanistan’daki tren kazasında can kaybı 38’e yükseldi | Video 02.03.2023 | 00:23
01:00
Trafikte yol verme kavgası: 3 gözaltı | Video 02.03.2023 | 00:09
00:27
İmamoğlu, Göksu’yu 2 yıl geriden takip ediyor | Video 01.03.2023 | 18:54
12:57
07:03