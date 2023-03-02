Video Haber Son Dakika: 6'lı masa toplantısı sona erdi! | Video
Son Dakika: 6'lı masa toplantısı sona erdi! | Video

Son Dakika: 6'lı masa toplantısı sona erdi! | Video

02.03.2023 | 20:34

6'lı masa adayı kim olacak? Daha önce 11 kez bir araya gelen ancak bir aday belirleyemeyen 6'lı koalisyon bugün 12. toplantısını gerçekleştirdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde yapılan toplantıda Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusu görüşüldü. Toplantı sonrası yazılı bir açıklama yapılırken, 6 Mart Pazartesi günü yine Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir toplantı daha yapılması kararlaştırıldı.

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