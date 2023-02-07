Son Dakika: 7.7'lik felaket sonrası Bakan Koca son durumu açıkladı: 5 bin 434 vatandaşımız hayatını kaybetti | Video
Son Dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar afet bölgesinden açıklama yaptı. Bakan Koca, "5 bin 434 vatandaşımız hayatını kaybetti, 31 bin 777 kişi ise yaralandı" ifadelerini kullandı. Bakan Koca, bölgedeki ekiplerin iki katına çıkarılacağını bildirdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:12
00:58
Arama yapıp dalga geçmişlerdi… Bir kişi daha gözaltına alındı | Video 07.02.2023 | 22:20
01:21
Başkan Erdoğan'dan Milletvekili Taş'ın ailesine taziye | Video 07.02.2023 | 22:20
00:33
Bakırköy Adliyesi'nde silahlı çatışma | Video 07.02.2023 | 21:34
09:55
01:44
01:19
06:42
Depremzedeler AFAD çadırlarına yerleştirildi | Video 07.02.2023 | 20:34
00:06
01:24
Üç Bakan Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarını havadan inceledi | Video 07.02.2023 | 20:10
05:44
01:31
Son dakika: İskenderun Limanı'ndaki yangın söndürüldü | Video 07.02.2023 | 19:57
03:25
DEPREM SON DAKİKA: Mucize kurtuluşlar Türkiye'yi ağlattı! | Video 07.02.2023 | 18:51
10:58
İskenderun Limanı’nda yangına müdahale | Video 07.02.2023 | 18:49
05:00
Mısır yardım uçağı Türkiye’de | Video 07.02.2023 | 18:48
23:01
00:38
Deprem enkazından 35 saat sonra inanılmaz kurtuluş | Video 07.02.2023 | 18:13
00:36
02:38