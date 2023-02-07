Son Dakika: 7.7'lik felaket sonrası Bakan Koca son durumu açıkladı: 5 bin 434 vatandaşımız hayatını kaybetti | Video

Son Dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar afet bölgesinden açıklama yaptı. Bakan Koca, "5 bin 434 vatandaşımız hayatını kaybetti, 31 bin 777 kişi ise yaralandı" ifadelerini kullandı. Bakan Koca, bölgedeki ekiplerin iki katına çıkarılacağını bildirdi.