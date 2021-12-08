Son dakika: 8 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı 8 Aralık koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 254 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 874 kişinin testi pozitif çıktı, 192 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca, koronavirüs verilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İnsanlarımızı aşıdan önyargılarla korkutmaya çalışanlar ne kazandı? Hatalı kararlarınsa sonucunu biliyoruz. Yoğun bakımlarda yatan Covid-19 hastalarının önemli bölümü hiç aşı yaptırmamış veya aşısı tam olmayan kişiler. Aşı, alınması gereken bir karar. Pişman olmayı beklemeyin." dedi. İşte Türkiye'deki güncel koronavirüs vaka ve vefat sayıları...