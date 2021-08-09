Son dakika: 9 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video
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Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 9 Ağustos'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. Vaka sayısı 23 bin 731 olurken, vefat sayısı da 117 oldu. Bugün, Hakkari, Ankara ve Ordu aşılamada mavi kategoriye geçen iller arasında yer aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarının artış hızının durağan hale gelmesi ve vaka sayılarının azalması için önümüzdeki 10 gün çok önemli. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayı ihmal etmemeliyiz" dedi.