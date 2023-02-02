Son dakika: 9 büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı | Video
Son dakikka haberi... Türkiye'de terör eylemi tehdidi bahanesiyle konsolosluklarının çalışmalarına ara veren ülkelerin de aralarında olduğu 9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
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