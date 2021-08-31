Video Haber Son dakika! ABD Başkanı Biden'dan Afganistan açıklaması: Ben bu savaşı sürdürmek istemedim | Video

Son dakika! ABD Başkanı Biden'dan Afganistan açıklaması: Ben bu savaşı sürdürmek istemedim | Video

Son dakika! ABD Başkanı Biden'dan Afganistan açıklaması: Ben bu savaşı sürdürmek istemedim | Video
31.08.2021 | 23:01

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Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden Afganistan'da yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Biden, "Ben göreve geldiğim zaman Taliban çok güçlü bir askeri pozisyona sahipti. Ya son yönetimin attığı adımı sürdürecektik ya da kalıp onlarca yıl daha uğraşıp onlarca kişiyi savaşa sokacaktık. Ben bu savaşı sürdürmek istemedim." dedi.

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