Video Haber SON DAKİKA! ABD Noel sabahına patlamayla uyandı! Dehşeti yaşadılar | Video

SON DAKİKA! ABD Noel sabahına patlamayla uyandı! Dehşeti yaşadılar | Video

SON DAKİKA! ABD Noel sabahına patlamayla uyandı! Dehşeti yaşadılar | Video
25.12.2020 | 19:19

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Son dakika haberi: ABD, Noel sabahına patlamayla uyandı. ABD'nin Nashville kentinde park halinde bir araçta meydana gelen patlamanın ardından 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Polis, olayın kasıtlı bir eylem olduğuna inanıldığını belirtti.

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